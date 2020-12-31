В России за сутки выявили 27,7 тысячи заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса, число зараженных выросло до 3 159 297 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 228 922 человека. Таким образом, число выздоровевших достигло 2 554 340 человек. Зафиксировано 593 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 57 019 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 26 513 заболевших.

Маргарита Головатенко