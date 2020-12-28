«Блестяще»: Гари Линекер оценил новогодний клип «Рубина» с Леонидом Слуцким
Бывший игрок сборной Англии, «Барселоны» и «Тотенхема», а ныне шоумен и эксперт на английском телевидении Гари Линекер одним словом прокомментировал новогодний клип с участием главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и футболистов казанской команды.
«Блестяще», — подписал экс-футболист видеоролик.
Brilliant https://t.co/eBACDuDmpm— Gary Lineker (@GaryLineker) December 28, 2020
27 декабря «Рубин» выпустил новогодний клип, в котором Слуцкий исполняет песню солистки Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».
Напомним, Леонид Слуцкий работал в Англии. В 2017 году он возглавлял клуб второй по силе английском лиги Чемпионшип «Халл Сити», однако не доработал и одного сезона. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон когда «Халл» занимал 20 место в турнирной таблице. За время своей работы Слуцкий расположил к себе местную прессу и завоевал симпатии у болельщиков.СпортФутболОбществоТехнологииТелекоммуникацииМедиа Татарстан
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