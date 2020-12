«Блестяще»: Гари Линекер оценил новогодний клип «Рубина» с Леонидом Слуцким

Бывший игрок сборной Англии, «Барселоны» и «Тотенхема», а ныне шоумен и эксперт на английском телевидении Гари Линекер одним словом прокомментировал новогодний клип с участием главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и футболистов казанской команды.

«Блестяще», — подписал экс-футболист видеоролик.

27 декабря «Рубин» выпустил новогодний клип, в котором Слуцкий исполняет песню солистки Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».

Напомним, Леонид Слуцкий работал в Англии. В 2017 году он возглавлял клуб второй по силе английском лиги Чемпионшип «Халл Сити», однако не доработал и одного сезона. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон когда «Халл» занимал 20 место в турнирной таблице. За время своей работы Слуцкий расположил к себе местную прессу и завоевал симпатии у болельщиков.