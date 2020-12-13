В России импорт легковушек за 10 месяцев упал на 26%

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Импорт легковых автомобилей по итогам десяти месяцев текущего года упал на 26,1%, то есть до 155,2 тыс. машин. Всего за период с января по октябрь ввезли машин более чем на $4 млрд. В октябре импортировали 38,8 тыс. авто на $633,4 млн (+35,2% к сентябрю), сообщает «Автостат».

Снизился и импорт грузовых машин — в октябре он упал на 24,9% до 17,7 тыс. авто общей стоимостью $909,3 млн. В Россию из них поставили 2,8 тыс. грузовиков на $137 млн в октябре (+12,8% к сентябрю).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее эксперты составляли топ самых продаваемых грузовых автомобилей в России за октябрь.

Маргарита Головатенко