В Татарстане подтвердилось 93 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, из них два завозные, 91 — контактный. 14 человек госпитализировано, 79 лечатся дома, сообщили в Минздраве Татарстана. Всего на 7 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 958 случаев COVID-19.

Большинство выявленных случаев в возрастных группах от 30 до 50 лет (30) и от 50 до 60 (23). В Казани зарегистрировали 60 новых случаев, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе — по восемь.

Выздоровело за весь период 9 549 человек, в том числе 70 за минувшие сутки.