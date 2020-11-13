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На Тэцевской в Казани перевернулась легковушка

08:38, 13.11.2020
На Тэцевской в Казани перевернулась легковушка
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани на улице Тэцевская улетела на обочину и перевернулась легковушка. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТВ произошло вдоль забора «Оргсинтеза». О количестве пострадавших не сообщается, однако рядом с перевернувшимся автомобилем стояла неотложка.

Пользователи соцсети предположили, что водитель ездил на летней резине, поэтому машину могло занести на скользкой дороге.

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ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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