На Тэцевской в Казани перевернулась легковушка
В Казани на улице Тэцевская улетела на обочину и перевернулась легковушка. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТВ произошло вдоль забора «Оргсинтеза». О количестве пострадавших не сообщается, однако рядом с перевернувшимся автомобилем стояла неотложка.
Пользователи соцсети предположили, что водитель ездил на летней резине, поэтому машину могло занести на скользкой дороге.
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