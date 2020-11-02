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В этом году на ремонт дорог в Казани выделили рекордные 14,3 млрд рублей

10:39, 02.11.2020 1
В этом году на ремонт дорог в Казани выделили рекордные 14,3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Казани в этом году на проведение дорожных работ выделили рекордные 14,3 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов. Это вдвое больше, чем в 2019 году.

Так, 3,2 млрд рублей направили на ремонт объектов улично-дорожной сети, из них 1 млрд — в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 5,2 млрд рублей было выделено на строительство участка Большого Казанского кольца; 3,2 млрд рублей — на проектирование, строительство и реконструкцию объектов; 2,7 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор».

realnoevremya.ru архивное фото

За этот год в столице Татарстана отремонтировали 108 городских и поселковых улиц, построили 4 км дорог и благоустроили 460 дворов, рассказали на совещании в мэрии Казани.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Ново Савинский район ул Октябрьская полность разбита. Ямы по всей улице глубины пол метра. ул.Амирхана Еники ездить невозможно полностью разбита. микрорайон Солнечный город дорога вдоль домов от Ахунова 20 до Баки Урманче 11Б корпус 4 разбита полностью ездить не возможно. Почему на этих улицах нет ремонта??? Или там просто не не ездять начальники или иностранные делегации????
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