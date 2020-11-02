В этом году на ремонт дорог в Казани выделили рекордные 14,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Казани в этом году на проведение дорожных работ выделили рекордные 14,3 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов. Это вдвое больше, чем в 2019 году.

Так, 3,2 млрд рублей направили на ремонт объектов улично-дорожной сети, из них 1 млрд — в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 5,2 млрд рублей было выделено на строительство участка Большого Казанского кольца; 3,2 млрд рублей — на проектирование, строительство и реконструкцию объектов; 2,7 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор».

realnoevremya.ru архивное фото

За этот год в столице Татарстана отремонтировали 108 городских и поселковых улиц, построили 4 км дорог и благоустроили 460 дворов, рассказали на совещании в мэрии Казани.