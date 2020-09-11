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США: Россия пытается «посеять разногласия и хаос»

09:27, 11.09.2020
США: Россия пытается «посеять разногласия и хаос»
Фото: mil.ru

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме США сообщил, что Россия пытается «посеять разногласия и хаос» в Америке. Соответствующее заявление появилось в официальном аккаунте СНБ в Twitter.

«Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах», — говорится в «Твиттере» СНБ.

Также СНБ обращает внимание, что «из-за попытки повлиять на избирательный процесс» США в четверг ввели санкции против лиц, связанных с Россией.

Напомним, что вчера в Сенате США представили проект новых антироссийских санкций: они связаны с заявлениями о вознаграждениях талибам за атаки на американских военных в Афганистане.

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