США: Россия пытается «посеять разногласия и хаос»

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме США сообщил, что Россия пытается «посеять разногласия и хаос» в Америке. Соответствующее заявление появилось в официальном аккаунте СНБ в Twitter.

«Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах», — говорится в «Твиттере» СНБ.

Russia seeks to sow divisions and create chaos across America and other democratic societies. Today, the Administration utilized EO13848 to designate four Russia-linked individuals for attempting to influence the U.S. electoral process. https://t.co/jnDCMiexby