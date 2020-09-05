Авдонина заявила, что победить коронавирус можно в трех случаях

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что победить коронавирус можно в трех случаях:

«Либо уничтожить вирус вообще, что в принципе невозможно, либо максимально защитить восприимчивый контингент вакцинацией, и заболеваемость в этом случае будет на спорадическом уровне. Либо направить свои усилия на прерывание путей передачи вируса, чем мы сейчас и занимаемся. Наша основная задача — минимизировать наличие вируса в окружающей среде на предметах, поверхностях. И, конечно, раннее выявление источников и их изоляция тоже».

«Когда мы сможем получить вакцину, будем работать над третьим звеном этого процесса — защищать восприимчивый коллектив. Тогда будем говорить, что заболеваемость можно стабилизировать на хорошем уровне и в дальнейшем управлять. И вирус будет такой же управляемой инфекцией, как корь и дифтерия. Для этого нужен хороший охват вакцинацией. Если 80% населения либо переболело, либо имеет иммунитет после вакцинации, этот уровень позволяет избежать взрывного роста заболеваемости и пандемий, эпидемий и прочего. Если же уровень коллективного иммунитета 98%, как у нас сейчас с дифтерией или корью, то мы же практически этих инфекций не имеем. Дифтерии не регистрируем с 1999 года, полиомиелит с 2000 годов. По гриппу в том году нам удалось достигнуть только 50% с учетом охвата прививками, поэтому мы все-таки видим эту заболеваемость», — отметила Авдонина.

Авдонина сегодня также отметила, что уровень настороженности у населения спадает.

