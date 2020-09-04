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Минобрнауки России: вопрос допуска иностранных студентов к учебе не решен

12:50, 04.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минобрнауки России: вопрос допуска иностранных студентов к учебе не решен
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве науки и высшего образования России рассказали, что решение о допуске иностранных студентов к обучению в российских вузах еще не принято окончательно. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что вопрос требует проработки: не все вузы России готовы сегодня принять иностранных студентов из-за рисков заражения коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что студенты-иностранцы допускаются к занятиям только после 14-дневной изоляции, на 10-й и 12-й день после прибытия в Россию они должны сдавать тесты.

ОбществоОбразование
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