Минобрнауки России: вопрос допуска иностранных студентов к учебе не решен

В Министерстве науки и высшего образования России рассказали, что решение о допуске иностранных студентов к обучению в российских вузах еще не принято окончательно. Об этом сообщает ТАСС.



В ведомстве заявили, что вопрос требует проработки: не все вузы России готовы сегодня принять иностранных студентов из-за рисков заражения коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что студенты-иностранцы допускаются к занятиям только после 14-дневной изоляции, на 10-й и 12-й день после прибытия в Россию они должны сдавать тесты.