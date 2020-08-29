В Минздраве Татарстана сообщили, что делать, если беременная женщина не успела сдать тест на COVID-19

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что делать, если беременная женщина не успела сдать тест на коронавирус, а роды начались:

«Есть понятие — прием по неотложной помощи. Если это не плановая, а неотложная ситуация, там не до справок, на COVID-19 не смотрят. Там целый комплекс мероприятий, который выполняют врачи для защиты. Но Минздрав все равно рекомендует успеть сдать тесты на COVID-19 перед предполагаемой датой родов».

Напомним, беременным и кормящим женщинам не рекомендовали делать вакцину от коронавируса.