Ученые заявили,что коронавирус вызывает психические расстройства

У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, выяснили британские ученые.

Для начала специалисты изучили 72 исследования, которые были посвящены вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Обзор показал, что во время острого периода заболевания общие симптомы у пациентов с SARS и MERS включали спутанность сознания, подавленное настроение, тревожность, нарушение памяти и бессонницу. А после выписки из больницы многие пациенты жаловались на депрессию, бессонницу, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, усталость и расстройство сна.

Данные по пациентам с тяжелой формой COVID-19 говорят о развитии делирия, или психического расстройства, которое сопровождается помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций, отметили ученые.

Одно из исследований установило, что спутанность сознания возникала у 26 из 40 (65%) пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние — у 40 из 58 (69%). В другом исследовании спутанность сознания наблюдалась у 17 из 82 (21%) смертельно больных.

«Если заражение SARS-CoV-2 происходит аналогично заражению SARS-CoV или MERS-CoV, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний. SARS-CoV-2 может вызвать делирий у значительной части пациентов в острой стадии. Врачи должны знать о возможности развития депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе», — отметили исследователи в своей публикации в журнале Lancet.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ сообщили о спаде уровня циркуляции коронавируса. По данным специалистов, за последнюю неделю этот показатель упал в четыре-пять раз.