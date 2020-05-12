В Татарстане заразиться коронавирусом могли 48 медиков

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что, по предварительным данным, в Татарстане коронавирусную инфекцию могли подхватить 48 медиков.

По словам главы ведомства, диагноз у пятерых уже подтвержден. Результаты еще 43 тестов ожидаются в ближайшее время.

Состояние всех медиков оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.



Ранее сообщалось, что медикам, борющимся с COVID-19, проработают льготное исчисление стажа.

