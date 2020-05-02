В Казани легковушку разворотило после столкновения с встречной иномаркой

Фото: кадр видео из соцсети

В Авиастроительном районе Казани сегодня ночью произошла крупная авария. Водитель ВАЗ 2114 вылетел на встречную полосу через трамвайные пути и столкнулся со встречной иномаркой.

Авария произошла на Копылова, в районе железнодорожных мостов. Видео с места аварии выложено в соцсети очевидцами. На кадрах видно, что отечественная легковушка полностью разбита. Пострадала и иномарка, в которую влетел виновник аварии.



Медики скорой помощи госпитализировали водителя в больницу.