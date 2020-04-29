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Кадыров возмутился гуляющими на улицах детьми

17:52, 29.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кадыров возмутился гуляющими на улицах детьми
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в некоторых селениях республики жители безответственно относятся к режиму самоизоляции. Он обратил внимание, что во дворах продолжают гулять дети.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции», — написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Он подчеркнул, что республиканскому оперштабу по борьбе с распространением COVID-19 поручено усилить меры контроля.

Отдельно глава Чечни выделил случаи вспышки заболевания в селениях Новые Атаги и Гойты, добавив, что распространение коронавируса удалось погасить. Сейчас все новые случаи в республике являются завозными, подчеркнул Кадыров.

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