Кадыров возмутился гуляющими на улицах детьми

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в некоторых селениях республики жители безответственно относятся к режиму самоизоляции. Он обратил внимание, что во дворах продолжают гулять дети.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции», — написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Он подчеркнул, что республиканскому оперштабу по борьбе с распространением COVID-19 поручено усилить меры контроля.

Отдельно глава Чечни выделил случаи вспышки заболевания в селениях Новые Атаги и Гойты, добавив, что распространение коронавируса удалось погасить. Сейчас все новые случаи в республике являются завозными, подчеркнул Кадыров.