За последние сутки в Татарстане провели более 1 тысячи тестов на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане провели 1043 исследования на коронавирус. Всего в республике сданы уже 31 723 теста.

Как отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ, анализы проверяются в Центре гигиены и эпидемиологии РТ и еще 8 лабораториях медучреждений Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Кроме того, тесты на коронавирус можно сделать в двух частных лабораториях.

Медсанчасть УФСИН по республике пока не начала проверять заключенных и охранников на COVID-19, следует из сообщения Роспотребнадзора.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане коронавирусная инфекция подтвердилась у 39 человек. Из них только 10 — завозные. Остальные случаи заражения произошли из-за контактов с носителями.