Вирусолог рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус
Россия сможет победить коронавирус в случае продолжения текущих карантинных мер в июне.
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
Также он отметил, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, потому что инкубационный период вируса — две недели, передает RT.
Ранее ученые узнали, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
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