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Вирусолог рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус

05:23, 20.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Россия сможет победить коронавирус в случае продолжения текущих карантинных мер в июне.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.

Также он отметил, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, потому что инкубационный период вируса — две недели, передает RT.

Ранее ученые узнали, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.

ОбществоМедицина
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