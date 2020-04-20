Вирусолог рассказал, когда Россия сможет победить коронавирус

Россия сможет победить коронавирус в случае продолжения текущих карантинных мер в июне.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.

Также он отметил, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, потому что инкубационный период вируса — две недели, передает RT.

Ранее ученые узнали, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.

