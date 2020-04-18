Исполком Челнов заплатит почти 9 млн рублей за отлов и помещение в приюты бездомных животных

Исполком Челнов объявил тендер на оказание услуг по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных на территории автограда.

На работы выделяется 8,8 млн рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику следует поймать бездомных животных, транспортировать в приют и поместить их туда на один день, осуществить вакцинацию, стерилизацию или кастрацию пойманного животного. Если есть травмы, несовместимые с жизнью, усыпить животное.

Отлов проводится в целях предупреждения возникновения различных эпидемий, вреда здоровью граждан, оказания помощи животным, потерявшим хозяев.

Работы должны выполняться до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Комитет ЖКХ Казани 6 марта заключил договор до 14 апреля на оказание услуг по отлову безнадзорных животных с казанским ООО «Зооцентр».

