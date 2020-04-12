В Удмуртии передали в суд уголовное дело об убийстве таксиста из Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики. Они обвиняются в убийстве таксиста из Казани.

По версии следствия, в июле прошлого года все трое отправились на такси из Казани в Ижевск. Недалеко от села Малая Пурга они задушили водителя проводом и забрали себе машину. Труп был спрятан уже в Ижевске, передает «Комсомольская правда. Ижевск».

Также следствие установило причастность обвиняемых к покушениям на хищения двух машин в Ижевске и кражам имущества владельцев автомобилей.

Обвиняемым инкриминируются такие статьи уголовного кодекса как «кража», «разбой» и «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Они могут получить до 30 лет колонии и даже пожизненное заключение.