В России приостановят регистрацию браков из-за коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить торжественную регистрацию браков на территории страны. Это связано с распространением коронавируса нового типа.
«Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Также правительство поручило Минюсту обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.
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