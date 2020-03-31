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В России приостановят регистрацию браков из-за коронавируса

15:58, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России приостановят регистрацию браков из-за коронавируса
Фото: pexels.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить торжественную регистрацию браков на территории страны. Это связано с распространением коронавируса нового типа.

«Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также правительство поручило Минюсту обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

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