Врач назвал суперспособность коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин рассказал об уникальной способности коронавируса нового типа.

По его словам, РНК-вирусы, к которым относится и возбудитель COVID-19, обладают «уникальной способностью» очень быстро мутировать.

«Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл — это мутация», — рассказал эксперт в интервью RT.

Врач подчеркнул, что вирусные частицы не повторяются при генерации в клетке. Как уточнил Лейкин, когда китайские врачи передали несколько десятков штаммов вируса, выделенных за время эпидемии в стране, на тот момент времени в них уже было 149 мутаций.

Терапевт объяснил, что коронавирус имеет возможность обмениваться своим генетическим материалом между частицами. Это называется рекомбинацией. И он может обмениваться не только со штаммами у человека, но и у диких видов животных, что и произошло в Китае.

Ранее сообщалось, что в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 693 224.

