В Казани ограничат движение по тротуару на улице Рашида Вагапова

В Казани с 25 марта будет ограничено движение пешеходов по улице Рашида Вагапова.

Это продлится до 30 сентября.

Ограничение движения по части тротуара связано со строительными работами в районе дома №6 по улице Рашида Вагапова.

Для автомобилистов движение по этой улице будет ограничено с 28 по 29 марта, сообщает пресс-служба исполкома города.