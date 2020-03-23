В Казани ограничат движение по тротуару на улице Рашида Вагапова
В Казани с 25 марта будет ограничено движение пешеходов по улице Рашида Вагапова.
Это продлится до 30 сентября.
Ограничение движения по части тротуара связано со строительными работами в районе дома №6 по улице Рашида Вагапова.
Для автомобилистов движение по этой улице будет ограничено с 28 по 29 марта, сообщает пресс-служба исполкома города.АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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