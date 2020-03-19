В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве в инфекционной больнице скончалась 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус нового типа.

В медучреждении она находилась в изолированном боксе.

Как уточнили в оперштабе Москвы, смерть наступила в результате пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний. Пациентка страдала от сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, гипертонической болезни сердца.

Отмечается, что все близкие пожилой женщины находятся под медицинским наблюдением, никто из них не имеет тяжелых симптомов заболевания.

По последним данным, число заболевших коронавирусом нового типа в России достигло 147.