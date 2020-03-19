В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве в инфекционной больнице скончалась 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус нового типа.
В медучреждении она находилась в изолированном боксе.
Как уточнили в оперштабе Москвы, смерть наступила в результате пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний. Пациентка страдала от сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, гипертонической болезни сердца.
Отмечается, что все близкие пожилой женщины находятся под медицинским наблюдением, никто из них не имеет тяжелых симптомов заболевания.
По последним данным, число заболевших коронавирусом нового типа в России достигло 147.ОбществоМедицина
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