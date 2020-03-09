Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 110 тысячам человек

Общее число людей с подтвержденным коронавирусом нового типа по всему миру на утро 9 марта составляет 109 045 человек.

При этом большая часть приходится на Китай — там выявлено 80 735 случаев заболевания. За пределами КНР число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 017 случаев, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ,

Напомним, что отметка в 100 тысяч зараженных по всему миру была пройдена 6 марта. Число стран, в которых обнаружен коронавирус, приближается к сотне.