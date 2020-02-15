Число умерших от коронавируса в Китае превысило отметку в 1,5 тысячи человек

По состоянию на вечер минувшей пятницы число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, только в Китае составило 1 523 человека. Общее количество заболевших оценивается Госкомитетом здравоохранения Китая в 66 492 человека.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 641 человек, умерших — на 143. Кроме того, как передает «Интерфакс», зарегистрировано уже 1,7 тысячи случаев заражения медицинских работников, которые лечили больных коронавирусом. Из них умерли шестеро.

Напомним, на этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщала, что количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается.