В Казани лихач лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани на Кировской дамбе «Лада» вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой. Видеозапись момента аварии опубликована в соцсетях.

На кадрах видеоролика видно, что водитель «Лады» на большой скорости перестраивается с полосы на полосу. В какой-то момент машина выезжает на трамвайные пути, а затем и встречную полосу. Там машина лоб в лоб столкнулась с другой легковушкой.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

