Исследование: сколько пенсионеры тратят на мобильные игры

Российские пенсионеры в среднем тратят по две тысячи рублей в год на мобильные игры. Чаще всего они платят за кроссворды, судоку и викторины.

«В сегменте от 65 лет охотнее всего платят в кроссвордах, судоку, викторинах и в играх «Три в ряд». Средний чек составляет почти 2 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе аналитической платформы myTracker.

В компании уточнили, что максимальный доход в расчете на одного пользователя игры приносят люди от 35 до 44 лет — почти по 6 тысяч рублей.

В категорию платящих пользователей чаще всего входят мужчины: они устанавливают игровые приложения в 2,6 раза чаще и приносят разработчикам игр в 5,5 раза больше дохода, чем женщины, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что около 15 % родителей, участвовавших в исследовании рекрутингового портала SuperJob, высказали желание отдать своего ребенка в киберспорт.

