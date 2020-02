«Яндекс.Музыка» назвала композицию, которую в Казани чаще всего слушали на повторе

В 2019 году песней, которую чаще всего слушали на повторе в Казани, стал трек «NBA» российской группы RSAC. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Музыка».

— Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже 10 лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям, — приводит заявление сервиса ТАСС.

Исследование при этом охватило период с 2010 года по сегодняшний день. Так, в начале десятилетия чаще всего включали на повтор песню Bad Romance певицы Lady Gaga. в 2011 — «Love You Like a Love Song» Селены Гомес, а в 2012 — песня Нюши «Выше». В 2013 ее сменила композиция «Wake Me Up» от Avicii, а затем в 2014 — «Prayer in C» диджея Робина Шульца.



На повторе у россиян в 2015 была «Самая-самая» Егора Крида, на следующий год — «Твои глаза» Светланы Лободы. Хитом 2017 стала композиция «Тает лед» группы «Грибы», но вскоре все стали слушать «Морской шум» — обычный звук моря.