Новости авто

04:52 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Турции создали первый национальный автомобиль

03:29, 29.12.2019
В Турции создали первый национальный автомобиль

На этой неделе в Турции представили первый автомобиль, разработанный и собранный в стране. Им стал электрический кроссовер.

Автомобиль разработан под маркой TOGG. Его выпустят в двух версиях: с 200-сильной и 400-сильной установкой, с электромоторами на одной или обеих осях. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 7,6 или 4,8 секунды в зависимости от комплектации.

Позже в модельном ряду марки TOGG появятся еще четыре автомобиля: компактный кроссовер, седан, хетчбэк и компактвэн, пишет Motor.ru. В серийное производство кроссовер на новом автомобильном заводе планируют запустить в 2022 году. В год завод будет производить до 175 тысяч таких автомобилей.

В презентации автомобиля участвовал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров