В Турции создали первый национальный автомобиль

На этой неделе в Турции представили первый автомобиль, разработанный и собранный в стране. Им стал электрический кроссовер.

Автомобиль разработан под маркой TOGG. Его выпустят в двух версиях: с 200-сильной и 400-сильной установкой, с электромоторами на одной или обеих осях. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 7,6 или 4,8 секунды в зависимости от комплектации.

Turkey unveiled its first fully domestically-produced car, saying it aimed to eventually produce up to 175,000 a year of the electric vehicle in a project expected to cost $3.7 billion over 13 years.



