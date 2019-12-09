«Чтобы Казань рыдала»: Уфу к Новому году украшают итальянцы, оформлявшие Баумана

Фото: @khabirovradii

Столицу Башкирии в этом году взялась украшать итальянская компания Festi Group, которая год назад украсила казанскую Баумана и набережную озера Кабан. Фотографии новогодней иллюминации опубликовал глава республики Радий Хабиров.

«Сегодня ночью пробовали тестировать новогоднюю иллюминацию на Горсовете. Посмотрите, как неплохо вписалась итальянская подсветка в уфимский пейзаж. Давай, Ульфат Мансурович (мэр Уфы, — прим. ред.), включай уже! И на Советской площади, и на Конгресс-холле «Торатау» тоже… Уже прямо очень нужно новогоднее настроение!» — подписал фотографии Хабиров.

Отметим, что год назад Хабиров в шутку призвал начать украшать Уфу под Новый год так, чтобы «мэр одного близкого города рыдал», имея в виду мэра Казани Ильсура Метшина.

Ранее Казань стала третьим городом России по размерам трат на новогоднее оформление. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.