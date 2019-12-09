В Уфе пенсионеру почтальон выдал часть пенсии печеньем

В Уфе пенсионеру сотрудник «Почты России» выдал часть пенсии печеньем. Об инциденте стало известно после того, как дочь пенсионера пыталась связаться с горячей линией управления Пенсионного фонда по Башкирии, но во время разговора с оператором включилась реклама похоронной службы.

Как сообщает ufa1.ru, почтальон принес пенсионеру пенсию в размере 13 тысяч. Остальные 27 рублей 40 копеек он выдал печеньем «Чайное удовольствие». Позже дочь пенсионера позвонила на горячую линию управления Пенсионного фонда по Башкирии, однако во время разговора включилась аудиореклама похоронной службы.

В «Почте России» по Башкирии уже заявили, что выясняют личность почтальона. При этом в компании добавили, что почтальоны могут приносить пенсионерам продукты, которые реализует почта, однако данная услуга может быть реализована по предварительной заявке, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Почта России» намерена открыть в Уфе современный логистический центр.