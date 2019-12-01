Татарстан попал в десятку регионов России по продажам отечественных подержанных автомобилей

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по продажам отечественных автомобилей с пробегом. В январе — октября жители республики приобрели 41,1 тыс. таких машин.

На первом месте среди регионов РФ по перепродаже отечественных машин оказался Краснодарский край — 64,7 тыс. В пятерку также вошли Башкирия (48,3 тыс.), Дагестан (45,2 тыс.) и Московская область (42,4 тыс.). После Татарстана идут Ростовская область (40,5 тыс.), Самарская область (40,4 тыс.), Ставропольский край (39,6 тыс.), Челябинская область (38,7 тыс.) и Свердловская область (37,1 тыс.).

Всего по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка отечественных легковых автомобилей с пробегом составил 1,2 млн единиц, что на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Автостат».

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по размеру парка автомобилей европейских марок.