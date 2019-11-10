Казань вошла в десятку городов с самыми веселыми жителями

Казань оказалась в числе городов с самыми веселыми жителями. Столица Татарстана заняла седьмую строчку из десяти.

Так, Казань посчитали веселой 7,53% респондентов. Первое место занял город Сочи, его посчитали веселым 24,73% опрашиваемых. Далее следуют Ялта (15,05%) и Екатеринбург (11,83%).

Четвертую и пятую строчку заняли Санкт-Петербург и Севастополь, за эти города 9,68% респондентов отдали свои голоса. Москвичи оказались чуть веселее казанцев, российская столица на шестой строчке с 8,6% голосов.

Нижний Новгород расположился на восьмом месте. Городами с самыми серьезными жителями оказались Кисловодск и Уфа, за них проголосовали 3,23% респондентов.

Опрос проведен сервисом Tvil.ru, он был приурочен к Международному дню КВН.

Ранее Казань вошла в топ-5 «умных городов».