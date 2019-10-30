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На каршеринговом автомобиле можно будет ездить между Казанью и Москвой

02:34, 30.10.2019
На каршеринговом автомобиле можно будет ездить между Казанью и Москвой
Фото: wikipedia.org Gruznov

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» запустил новый тариф «Межгород». Он позволяет взять машину в аренду в одном городе, а вернуть ее уже в другом.

На данный момент речь идет только о грузовых фургонах и пассажирских микроавтобусах из фильтра «Шаттл». Услуга пока что будет доступна на направлениях «Москва — Санкт-Петербург» и «Москва — Казань», пишет «Автостат».

Напомним, что «Яндекс.Драйв» работает в Казани с мая 2019 года. Полсотни ДТП за полтора месяца работы сервиса в столице Татарстана сподвигли ГИБДД на массовые проверки каршеринговых машин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Авто Татарстан
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