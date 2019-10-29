В России вступили в силу изменения закона об ОСАГО

Во вторник, 29 октября, в России вступили в силу изменения в закон об ОСАГО. Теперь страховщики обязаны принимать у автовладельцев документы об аварии от МЧС и медиков.

Однако право страховщиков взимать деньги с водителей также расширено. Теперь страховая компания может подать регрессный иск к виновнику ДТП, отказавшемуся проходить медосвидетельствование. Ранее требовать возмещение ущерба можно было только с пьяных, напоминает «Коммерсант».

Нововведения коснутся получения так называемой грин-карты (международного полиса страхования гражданской ответственности). Поправки уточняют, что полис нужно получать до пересечения границы — на территории России.

Дополнительному регламентированию подвергся электронный полис. Прежняя версия закона допускала ситуацию, при которой страхователь мог ввести недостоверные данные при оформлении электронного полиса, чтобы уменьшить его стоимость. Теперь в законе сказано: если при проверке выявлена «недостоверность представленных владельцем транспортного средства сведений», оформить полис просто невозможно, нельзя будет оплатить страховую премию.