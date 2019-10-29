Минэкономики разработало новую систему подсчета бедности в России

Минэкономразвития РФ подготовило изменения в порядок статистического учета уровня бедности в стране. Предполагается, что это позволит Росстату предоставлять более точные данные, а государство сможет точнее распределять адресную поддержку.

На претворение проекта в жизнь за 3 года планируется потратить 1,3 млрд рублей, пишет РБК.

Из документа следует, что с 2020 года Росстат будет сопоставлять свои данные с налоговой службой и Пенсионным фондом.

Кроме того, Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам: семьи с детьми, женщины с детьми и пенсионеры.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о снижении уровня бедности в стране к 2024 году.