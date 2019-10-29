Минэкономики разработало новую систему подсчета бедности в России
Минэкономразвития РФ подготовило изменения в порядок статистического учета уровня бедности в стране. Предполагается, что это позволит Росстату предоставлять более точные данные, а государство сможет точнее распределять адресную поддержку.
На претворение проекта в жизнь за 3 года планируется потратить 1,3 млрд рублей, пишет РБК.
Из документа следует, что с 2020 года Росстат будет сопоставлять свои данные с налоговой службой и Пенсионным фондом.
Кроме того, Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам: семьи с детьми, женщины с детьми и пенсионеры.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о снижении уровня бедности в стране к 2024 году.АналитикаОбщество
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2. "Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам: семьи с детьми, женщины с детьми и пенсионеры.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/156181-minekonomiki-razrabotalo-novuyu-sistemu-podscheta-bednosti-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" можно было бы обрадоваться, что наконец ото занялись женщинами с детьми, ну и семьями. Раньше такого не было, но!!!! доживём до 2020 г.-может к несчастью и передумают;
3. но бесспорно одно, прокол там или нет, ЭТО ТО, ЧТО минэкономики по факту подтвердило, что ни кто из власть придержащих ВСЕХ УРОВНЕЙ в данной стране на основе финансово-экономических и технико-экономических обоснованиях ДЕМОГРАФИЕЙ (в том числе вымиранием русского народа основного носителя государственности России) НЕ ЗАНИМАЛСЯ И НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. Посмотрим что будет в конце 2020 года..
4. арифметическое обоснование с маленьким вопросом к выделению "вымирания русского народа":
4.1. численность населения в РФ на 2019 г. 146 510 064;
4.2. численность русских в РФ на 2010 г. 111 016 896;
4.3. 146 510 064 - 111 016 896 = 35 493 168;
4.4. маленький вопрос если русские вымрут в одночасье то 35 493 168 из которых, как минимум половина пришлых (перекати поле за длинным рублём) УДЕРЖАТ ДАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ? Ну от тех же поляков -38 313 035? Или так называемых украинцев (по факту в основном тех же этнических русских, только говорящих на ломаном польском, как паны научили э вместе с литовцами) - 42 153 200?
5. понятно, что может повезёт, и ≈ 5,3 млн татар России, под руководством 2 071 501 казанских татар, сумеющих в этих условиях (без 111 016 896 исчезнувших в небытиё русских) удержать суверенитет Татарстана удержат суверенитет БЫВШЕЙ России .
6. и тогда на радость некоторых канувшую в небытиё Россию опять обзовут Тартарией на радость наших любимых и любящих нас соседей..
7. интересные мысли навевают дрыгоножества дилетантов от госуправления...