Во дворах Казани за этот год оборудовали 5 тысяч новых парковочных мест

В Казани за 2019 год благоустроили 296 дворов, в них оборудованы 5 тысяч парковочных мест.

С 2011 года в ходе благоустройства дворов общее количество мест для парковки увеличилось на 29 тысяч, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

На ремонт дворов из республиканского бюджета было выделено 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году в Казани отремонтировали в 4 раза больше улиц, чем планировали. В порядок привели 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 школьных территории, три подъездных дороги к садовым товариществам и 296 дворов.

