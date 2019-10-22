Уфа готовится закрепить за собой статус столицы Башкирии

В ближайшее время администрация Уфы подготовит законодательную инициативу о статусе Уфы — столицы Башкортостана. Это связано с тем, что городу нужен четкий механизм получения денег.

«Расходы города на содержание и ремонт общественных территорий, дорог и дорожной инфраструктуры, фонтанов, парков, а также число и значимость проводимых на территории города республиканских мероприятий намного выше и больше, чем в других муниципалитетах республики. При этом имеющаяся республиканская методика расчетов дотаций и субвенций исходит из средних значений по республике» , — отметил Валерий Трофимов.

Он подчеркнул, что в результате Уфа не укладывается в рассчитанные по указанной методике цифры.

Как рассказала начальник финансового управления мэрии Уфы Гульнара Валиева, за девять месяцев текущего года доходы городского бюджета составили 21,6 млрд рублей. К концу года планируется получить 32 млрд рублей. Сумма налоговых и неналоговых поступлений составила 9,1 млрд рублей. Ожидается, что к концу года будет достигнут плановый показатель 12,8 млрд рублей. Кроме того, у города имеется задолженность по взысканиям за упущенную выгоду, передает пресс-служба Горсовета Уфы.

Ранее сообщалось, что Уфа оказалась на девятом месте среди городов России по качеству дорог.