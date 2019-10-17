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Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

03:30, 17.10.2019
Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
Фото: digital.gov.ru

Шесть банков — Сбербанк, «Россельхозбанк», ВТБ, «Связь Банк», «Газпромбанк» и «Тинькофф Банк» — с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги. Это позволит улучшить качество государственных сервисов.

Соответствующая законодательная инициатива подготовлена Минэкономразвития, пишут «Известия».

Эксперимент пройдет в Башкирии, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кировской областях.

Плата с граждан за получение государственных услуг через банки взиматься не будет.

Ранее стало известно, что Сбербанк собирается перейти от комиссий за отдельные операции к пакетам услуг, а затем к персональным тарифам.

ОбществоВластьТехнологии Башкортостан
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