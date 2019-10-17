Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
Шесть банков — Сбербанк, «Россельхозбанк», ВТБ, «Связь Банк», «Газпромбанк» и «Тинькофф Банк» — с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги. Это позволит улучшить качество государственных сервисов.
Соответствующая законодательная инициатива подготовлена Минэкономразвития, пишут «Известия».
Эксперимент пройдет в Башкирии, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кировской областях.
Плата с граждан за получение государственных услуг через банки взиматься не будет.
Ранее стало известно, что Сбербанк собирается перейти от комиссий за отдельные операции к пакетам услуг, а затем к персональным тарифам.ОбществоВластьТехнологии Башкортостан
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