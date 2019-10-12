Судостроительная корпорация «Ак Барс» нашла контакт с администрацией Суэцкого канала

Фото: Роман Хасаев, «Реальное время»

На полях международной выставки «Большая промышленная неделя» в Каире татарстанская судостроительная корпорация «Ак Барс» подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией Суэцкого канала. Речь идет о модернизации судостроительных доков и совместном строительстве судов, передает «Интерфакс».

Еще в апреле 2019 года специалисты российской компании обследовали верфи на территории Суэцкого канала, подписание меморандума — следующий шаг в направлении дальнейшего многолетнего сотрудничества, считают в корпорации.

Ранее, «Реальное время» подробно описывало старт работы «Российского экспортного центра» по привлечению отечественных резидентов в российскую промышленную зону в Египте. Египетским duty free уже заинтересовались в группе компаний ПАО «Татнефть» и холдинге «Ак Барс».