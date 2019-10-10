Гендиректор «Салавата» заявил, что у команды есть проблемы

Гендиректор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заявил, что проблемы есть у всей команды, а не у отдельных хоккеистов.

«У нас у всей команды есть проблемы, а не у отдельных игроков. Мы выигрываем и проигрываем все вместе, так что я не хотел бы никого выделять», — сказал Курносов.

Вчера «Салават Юлаев» уступил во втором домашнем матче подряд. После 15 матчей уфимский клуб набрал 17 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.