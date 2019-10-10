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В Йошкар-Оле на уроке физкультуры умер школьник

04:40, 10.10.2019
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры умер школьник
Фото: yandex.ru/maps

В Йошкар-Оле завели уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры.

Восьмилетний мальчик скончался днем во вторник на глазах у одноклассников. Следственные органы не считают кого-либо виноватым в случившемся.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело возбуждено не против кого-то, а исключительно с целью проведения необходимых следственных действий, чтобы тщательно разобраться в причинах трагедии и проверить все обстоятельства. В настоящее время нет оснований полагать, что кто-то виноват в случившемся», — сказали «РИА Новости» в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.

Ранее стало известно о смерти после урока физкультуры студента в Башкирии.

Башкортостан
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