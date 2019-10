Российский бар попал в топ-30 баров в мире

Бар El Copitas в Санкт-Петербурге занял 27-е место в рейтинге The World's 50 Best Bars, который составляет авторитетное британское издание Restaurant Magazine. Издание также является автором The World’s 50 Best Restaurants — рэнкинга лучших мировых ресторанов.

Рейтинг баров существует с 2009 года, и ранее российские заведения не поднимались в нем выше 28-й строчки. При этом в 2018 году El Copitas был в рейтинге на 39-м месте, пишут «Ведомости». Первое место в рейтинге в этом году отдали нью-йоркскому бару Dante.

В El Copitas всего 25 мест, он работает только три вечера в неделю. Попасть туда можно, только заранее забронировав места.