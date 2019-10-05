«Медиалогия»: мэры Уфы и Казани вошли в пятерку лидеров глав столиц субъектов ПФО по итогам сентября
Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за сентябрь 2019 года обнародовала компания «Медиалогия». Мэр Уфы Ульфат Мустафин и мэр Казани Ильсур Метшин заняли в нем 4-е и 5-е места соответственно. Медиаиндекс уфимского мэра вырос на пять позиций до 6 439,0, индекс мэра столицы Татарстана — напротив, потерял две позиции и составил 6 128,1.
Лидерами медиарейтинга стали глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, мэр Саратова Михаил Исаев и руководитель Перми Дмитрий Самойлов.
Ранее казанский мэр занял 4-е месте в национальном рейтинге мэров России по итогам сентября — августа.БашкортостанТатарстан
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