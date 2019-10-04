В торговом центре Башкирии три женщины упали вместе с самодельным лифтом

Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который попытались скрыть. Три женщины упали в ТЦ с высоты второго этажа, когда находились в самодельном лифте.

Установлено, что 9 июля в Верхне-Татышлинскую ЦРБ на скорой были доставлены предпринимательница и две ее сотрудницы, которые упали с высоты второго этажа ТЦ «Нур» при погрузке дивана на самодельное подъемное устройство. Работницы отделались легкими травмами, а их начальнице потребовалась госпитализация.

Оказалось, что ИП занимается продажей мягкой мебели на территории ТЦ «Нур» в селе Верхние Татышлы. В тот день покупатели приобрели диван. Чтобы спустить его со второго этажа магазина, три женщины (руководитель, продавец-консультант и уборщица) решили воспользоваться самодельным лифтом, который изготовил муж предпринимательницы, работник ИП.

Диван загрузили, но в момент начала спуска у лифта оборвался трос, женщины вместе с грузом упали на землю. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, пострадавших увезли в больницу.

В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая стала эксплуатация лифта, не подготовленного для этих целей. Кроме того, были выявлены и другие нарушения требований охраны труда: индивидуальный предприниматель не прошла соответствующее обучение в установленные сроки; не проведена специальная оценка условий труда, не разработано положение о системе управления охраной труда.

Помимо этого, Гострудинспекция зафиксировала факт сокрытия несчастного случая на производстве. За допущенные нарушения компания будет привлечена к административной ответственности, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция Башкортостана отчиталась о результатах внеплановых проверок в подразделениях скорой помощи в республике. В ведомстве обратили внимание на несоблюдение режима рабочего времени.