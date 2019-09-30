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СК рассказал об обстоятельствах смерти студента в Уфе во время занятия физкультурой

18:50, 30.09.2019
СК рассказал об обстоятельствах смерти студента в Уфе во время занятия физкультурой
Фото: sledcom.ru

Студент техникума Уфы, который умер после занятия физкультурой, потерял сознание во время пробежки с однокурсниками в парке.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры. По данным СМИ, у студента были проблемы со здоровьем и его не допускали до физических занятий.

Как сообщает СК, инцидент произошел 27 сентября в сквере имени Маяковского. 17-летний студент техникума при пробежке почувствовал недомогание и потерял сознание. Присутствующие вызвали скорую помощь, и подросток был госпитализирован, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в больнице была констатирована его смерть.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, опрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагоги техникума.

Происшествия Башкортостан
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