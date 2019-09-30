Татарстан вошел в первую двадцатку регионов, чье население ведет здоровый образ жизни

Татарстан оказался на 18-м месте среди регионов, население которых ведет здоровый образ жизни. Соответствующие данные опубликованы в исследовании «РИА Рейтинга».

Рейтинговый балл республики в прошлом году составил 70,4. Отмечается, что в 2017 году Татарстан занимал в рейтинге 23-е место.

Первые строчки списка заняли регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. На нижних строчках таблицы — Магаданская область, Еврейский АО и Камчатский край.

При составлении исследования было проанализировано восемь показателей, среди которых потребление алкоголя и табака, доля населения, занимающегося спортом, доля занятых на опасных производствах.

Ранее исследование показало, что молодое поколение предпочитает не экономить деньги на путешествиях.