Евгений Марков: «Нам не хватило искры, контролировали игру, но до гола дело не довели»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков подвел итоги матча с «Уфой» (0:0).

— Чего не хватило «Рубину» для победы?

— Не хватило, наверное, последнего паса, нестандартного решения, искры. Поэтому и не забили гол, особо каких-то опасных моментов у нас и не было. Были подходы, контролировали ход матча, но до забитого мяча дело не довели.

— В целом по сезону, что скажете? Всего шесть забитых мячей у команды.

— Не хватает того же, нестандартных решений в атаке.

— Что можете сказать о своей травме?

— Честно, я даже сам не знаю, что произошло. Похоже, нерв защемило где-то. Думал разбегаюсь, но не получилось. Думаю, что к следующему матчу буду уже готов, — сказал Марков корреспонденту «Реального времени».