Свинка Пеппа начала преследование своего российского двойника

Фото: commons.wikimedia.org/ ChrisTheDude at English Wikipedia

Правообладатель популярного анимационного персонажа Свинки Пеппы — британская Entertainment One UK нашла в России его копию. Компания уже предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек — «Симбат».

Иск Entertainment One UK о взыскании с «Симбата» 32,9 млн руб. рассмотрит Арбитражный суд Москвы 18 октября. Третьим лицом к делу привлечен «Яндекс.Маркет», пишет «Коммерсантъ».

Поводом для иска стали конструкторы с изображением персонажа, похожего на свинку Пеппу. Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ — больше половины из 1,5 тыс. опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж — именно свинка Пеппа.

Конструкторы продавались через маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету») в 2018 году.

Среди лицензионных игрушек компании «Симбат»— российские «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и др.

Entertainment One UK в 2018 году подала более 1 тыс. исков по борьбе с контрафактом.

Ранее стало известно, что компанию Entertainment One Ltd. купит за $4 млрд американский производитель детских игрушек Hasbro Inc.