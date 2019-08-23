Правообладателя мультсериала «Свинка Пеппа» купят за $4 млрд
Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc. приобретет за $4 млрд компанию Entertainment One Ltd., которой принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».
Сделка будет профинансирована за счет поступлений от привлечения заемного капитала и выпуска акций, передает «Интерфакс».
Напомним, что компания Entertaiment One UK Limited, владеющая правами на мультфильм «Свинка Пеппа», неоднократно подавала в Арбитражный суд Татарстана иски к предпринимателям из РТ. Последние заявления в суд были поданы в июле этого года.Бизнес
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