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Бизнес

Правообладателя мультсериала «Свинка Пеппа» купят за $4 млрд

11:40, 23.08.2019
Правообладателя мультсериала «Свинка Пеппа» купят за $4 млрд
Фото: pxhere.com

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc. приобретет за $4 млрд компанию Entertainment One Ltd., которой принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».

Сделка будет профинансирована за счет поступлений от привлечения заемного капитала и выпуска акций, передает «Интерфакс».

Напомним, что компания Entertaiment One UK Limited, владеющая правами на мультфильм «Свинка Пеппа», неоднократно подавала в Арбитражный суд Татарстана иски к предпринимателям из РТ. Последние заявления в суд были поданы в июле этого года.

Бизнес
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