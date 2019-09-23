Аналитики назвали регионы с наиболее резко выросшими зарплатами

Эксперты подсчитали динамику роста зарплат в российских регионах за первую половину 2019 года. В лидерах в основном оказались субъекты со сравнительно невысокой средней зарплатой.

Так первые три строчки заняли Костромская область, Тыва и Магаданская область. Там за полугодие рост составил 14,7%, 12,4% и 11,6% соответственно.

Татарстан оказался внизу списка, заняв 73-е место из 85, следует из материалов «РИА Рейтинг». В республике за шесть месяцев зарплаты выросли на 5%. При этом средняя зарплата за январь — июнь в РТ составила 31 404 рубля.

Стоит отметить, что республика не вошла в число регионов, где рост зарплаты прекращался. Так, в Астраханской области она снижалась в феврале и мае. В список также попали: Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).